В Челябинской области можно получить загранпаспорт для детей всего за 5 дней

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В Челябинской области можно оформить загранпаспорт для детей до 14 лет меньше, чем за неделю. Такая возможность появилась благодаря акции, которая продлится до 1 марта. По данным Главка, уже было выдано более 70 паспортов.

— В рамках акции получить документ сроком действия 5 лет детям до 14 лет можно за 5 дней, подав заявление в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Узнать график работы подразделений по вопросам миграции можно на сайте ГУ МВД России по Челябинской области в разделе «государственные услуги по линии миграции». Получить информацию также можно по телефонам 8(351) 239-09-65, 239-10-10, 239-08-26.

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