Кто-то предпочитает зимой отдыхать в Дубае, а Андрей Барышев едет на Домбай

Фото: "Соцгород"

Длинные новогодние каникулы экс-депутат Госдумы, лидер движения «Соцгород» провел в Карачаево-Черкессии. Горнолыжнику с двадцатилетним стажем есть с чем сравнить старейший российский курорт. Впервые побывав здесь осенью прошлого года и увидев великолепные горы Северного Кавказа, Андрей Барышев убедился, что отдых на Домбае не хуже, чем в Швейцарии или в Австрии.

В своих соцсетях политик выложил видео и написал: «Прекрасная природа, величественные горы, свежий воздух, чистая вода, добрые и гостеприимные люди — все это Домбай, где я провел эти рождественские каникулы»

Фото: "Соцгород"

По словам экс-депутата в нашей стране немало мест, которые стоит посетить, и они не уступают мировым курортам:

Фото: "Соцгород"

— И природа, и климатические условия у нас не хуже — в России есть все для развития туризма. Подтянуть немного вопросы инфраструктуры, сервиса, и мы могли бы конкурировать с другими странами, чтобы мы ездили на наши курорты не из-за того, что границы закрыты, а из-за того, что они лучшие, — резюмировал экс-депутат.

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