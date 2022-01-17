Двое мужчин и женщина погибли при пожаре в Челябинске

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на улице Молодогвардейцев в Челябинске ранним утром 17 января. В результате погибли три человека, еще один пострадал. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, загорелась одна из квартир. Из дома на улицу самостоятельно эвакуировались 10 взрослых и 5 детей. Подъезд быстро заполнился дымом, и еще пятерым жильцам, в том числе двум детям, понадобилась помощь спасателей со спецоборудованием, чтобы выбраться на улицу.

Из горящей квартиры на первом этаже сотрудники МЧС спасли мужчину. С места происшествия его увезли в больницу. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

На месте пожара обнаружили тела троих погибших — двух мужчин и женщины.

— По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при распитии спиртного, — рассказали в региональном управлении СУ Следственного комитета. В ведомстве после гибели людей при пожаре инициировали проверку.

В МЧС уже выступили с обращением к жителям Челябинской области из-за участившихся трагических случаев. В жилом помещении огонь очень легко распространяется, поэтому спасатели просят граждан соблюдать осторожность при обращении с сигаретами и другими источниками пламени, а о соседях, ведущих антисоциальный образ жизни, сообщать в полицию.

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