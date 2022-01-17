«Комсомолка» разыграет билеты на мюзикл-шоу «Нотр Дам де Пари»

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«Я душу дьяволу продам за ночь с тобой» — и можно больше ничего не говорить. За последние 10 лет эта фраза стала культовой. Она олицетворяет целый период в истории современной российской культуры: эпоху музыкального театра. Жанр мюзикла уверенно завоевывает популярность в России. Москва и Санкт-Петербург становятся «русским Бродвеем» — в обеих столицах сейчас идут около десятка громких проектов.

В ролях — Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Петр Маркин, Вячеслав Гнедак. Они знакомы зрителям по успешным и легендарным мюзиклам «Ромео и Джульетта», «Кабаре», «Три мушкетера», «Монте Кристо», «Маммамия» и «Метро».

Мюзикл-шоу — это уникальная возможность познакомиться с обширным наследием мирового музыкального театра, а также услышать любимые арии, в числе которых Belle и «Короли ночной Вероны», в живом исполнении признанных звезд московских мюзиклов.

«Нотр Дам де Пари» — это яркая, динамичная, костюмированная театрализованная программа, в которой не просто звучат арии из знаменитых мюзиклов, а демонстрируются отрывки из спектаклей, которые связаны между собой в единую историю интересным конферансом. Первое отделение — это легендарная история «Нотр Дам де Пари», а второе — история Ромео и Джульетты. Две потрясающие линии в одной программе.

Вы совершите увлекательное путешествие в удивительный мир мюзикла, насладитесь великолепными голосами. В шоу собрано все лучшее из золотой коллекции мюзиклов, снискавших себе мировую славу.

Спектакль пройдет в ДК ЖД 25 января, начало в 19 часов. Билеты стоят от 1 200 до 2 900 рублей. Но «Комсомолка» разыграет пригласительные в группе во «ВКонтакте» и на радио Комсомольская правда 95.3 FM — следите за розыгрышами 18 и 19 января.