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Здоровье17 января 2022 6:26

В Челябинской области 200 человек за день заболели коронавирусом

В регионе прогнозируют новый рост заболеваемости и
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом болеют почти 2 тыс. южноуральцев

Коронавирусом болеют почти 2 тыс. южноуральцев

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области зарегистрировали ровно 200 новых случаев коронавируса, в том числе заболели четверо школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 4 человека.

Сейчас на лечении находятся 1978 больных Covid-19.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 151 876 жителей Челябинской области.

В регионе выявили также первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Уже через одну-две недели прогнозируют подъем заболеваемости: новый штамм чрезвычайно заразен, а привитых в Челябинской области все еще недостаточно.

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