В Челябинской области 200 человек за день заболели коронавирусом

Коронавирусом болеют почти 2 тыс. южноуральцев
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последние сутки в Челябинской области зарегистрировали ровно 200 новых случаев коронавируса, в том числе заболели четверо школьников.
По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 4 человека.
Сейчас на лечении находятся 1978 больных Covid-19.
За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 151 876 жителей Челябинской области.
В регионе выявили также первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Уже через одну-две недели прогнозируют подъем заболеваемости: новый штамм чрезвычайно заразен, а привитых в Челябинской области все еще недостаточно.
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