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Происшествия17 января 2022 7:15

В Челябинске пенсионер погиб под колесами

Смертельное ДТП случилось в Тракторозаводском районе
Елена КОЛЧИНА
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Пешеход погиб на "зебре"

Пешеход погиб на "зебре"

Фото: Екатерина ПАРФЕНОВА

В Челябинске утром 17 января насмерть сбили пожилого пешехода. Авария произошла на Бродокалмакском тракте.

Как рассказали в ГИБДД города, Renault Sandero наехал на 64-летнего мужчину, который шел по нерегулируемому переходу. Пенсионер получил тяжелые травмы и умер на месте происшествия.

В полиции выясняют все обстоятельства ДТП. Известно, что за рулем Renault находился 50-летний мужчина.

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