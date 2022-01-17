В выходные в Челябинске дорожники без предупреждения посыпали дороги солью

Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска.

Этой зимой челябинцы начали получать оповещения о том, что на дорогах будут использованы реагенты. Однако на этих выходных дорожники использовали соль без предупреждения. Факт возмутил мэра Челябинска Наталью Котову, так как раньше такие решения принимались только с ее ведома.

— Мы договаривались, что сначала оповещаем жителей о том, что мы применим реагенты, — сказала своему заму по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову Наталья Котова. — Чтобы это было в последний раз! Сначала мы совещаемся, потом принимаем решение об использовании реагентов. На этот раз применение соли было оправдано, но все это должно быть подметено и прибрано.

По словам Андрея Ксензова, реагентами пришлось воспользоваться из-за резких перепадов температур, наледи и образования колеи на дорогах. Действия были согласованы с управлением ГИБДД.

— В субботу и воскресенье дорожники применяли реагенты, чтобы не допустить резкого скачка ДТП и пробок, — пояснил чиновник.

Наталья Котова предложила разработать регламент по применению реагентов на дорогах. Документ будет опубликован и доступен для жителей.

На прошедшей неделе в Челябинске ежедневно работали 219 единиц техники днем и 186 ночью. С 1 января вывезено более 120 тонн снега. Однако этого оказалось недостаточно. За плохую работу подрядчики получили 26 предписаний на 2,5 млн рублей.

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