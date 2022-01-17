В правительстве Челябинской области назначили нового замначальника управления общественных связей

Постановление о новом назначении подписано 14 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Семенчукова стала первым заместителем начальника управления общественных связей правительства Челябинской области. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на портале правовой информации.

В 2021 году Елена Семенчукова выиграла конкурс на включение в кадровый резерв регионального правительства.

В постановлении оговорено, что новому первому заместителю потребуется преодолеть испытательный срок длительностью 6 месяцев перед окончательным приемом на работу.

Ранее должность первого заместителя правительственного управления занимала Наталья Гавриш. Она уволилась в прошлом году, чтобы начать работу в Избирательной комиссии Челябинской области. Руководство избиркома осенью полностью заменили. На работу туда перешел также экс-замгубернатора Евгений Голицын.

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