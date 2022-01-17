Первый на Урале частный вуз отмечает 30-летний юбилей

Фото: МИДИС

За тридцать лет работы МИДиС стал большим образовательным комплексом с полным циклом обучения: общеобразовательная школа «7 ключей», колледж и вуз.

Институт реализует 22 программы высшего и среднего профессионального образования в сфере экономики, управления, сервиса, программирования. Первым на Урале 26 лет назад МИДиС начал подготовку специалистов в сфере дизайна интерьера, одежды, графическом. И сегодня это самая крупная в области Школа дизайна, где обучают современным специальностям: визуальный мерчендайзинг, UX-дизайн и 3D-моделирование для компьютерных игр.

Институт продолжает сотрудничество с Объединением Туристических Школ Зальцбурга, международными сетями Radisson, Hyatt и готовит профессионалов европейского уровня: отельеров, рестораторов и туроператоров. А в этом году МИДиС запускает международную школу шеф-поваров.

Фото: МИДИС

Образование с трудоустройством — стратегическая задача МИДиС. В основе обучения — формирование практических навыков и опыта. Этому способствует интеграция с бизнесом: около100 региональных и федеральных компаний-партнеров стали заказчиками проектов, выполняя которые студенты приобретают профессиональный опыт и формируют свое профессиональное портфолио.

Перспективные направления деятельности Института — реализация проектов в области опережающей подготовки кадров для IT-индустрии, популяризация предпринимательства и подготовка кадров для экономики области.

Первым из Челябинских вузов МИДиС вступил в движение WorldSkills и является одним из лидеров в стране. Формирование практических навыков по мировым стандартам WorldSkills — ядро обучения в колледже и институте. Студенты завоевали 95 медалей на региональных, европейских и мировых чемпионатах по профессиональному мастерству. На базе института открыто 7 площадок Академии Worldskills, где проходят обучение и повышение квалификации преподаватели колледжей и вузов России.

Фото: МИДИС

«В каком бы направлении мы ни развивались, для команды МИДиС в центре внимания остается студент. Для нас важен как профессиональный, так и жизненный путь каждого. Успехи наших студентов, выпускников — это зеркальное отражение нашего труда», — отмечает Максим Усынин, ректор МИДиС.

Всех желающих познакомиться с МИДиС ждут на Дне открытых дверей 13 февраля и на мероприятиях в честь юбилея. Афиша будет размещена на сайте института.

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