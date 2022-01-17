В лесу в Челябинской области нашли сотни упаковок героина

Героин хранился под деревом. Фото: ГУ МВД по Челябинской области
Полицейские обнаружили в Чебаркульском районе тайник с наркотиками. В лесу неподалеку от дороги было спрятано несколько свертков, в каждом из которых лежало по 200 пакетиков героина. Суммарный вес находки составил около килограмма.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, тайники не стали сразу уничтожать. Вместо этого устроили засаду. Через несколько дней удалось поймать с поличным человека, пришедшего за партией наркотиков и достал из свертка 100 пакетиков героина.
Задержанный оказался ранее не судимым 21-летним жителем ближнего зарубежья. Молодой человек собирался продавать героин в Челябинской области через закладки. У наркоторговца сохранились координаты уже обустроенных тайников, в них обнаружили еще пять пакетиков запрещенного вещества.
Сейчас иностранец находится в СИЗО. В отношении него возбудили сразу 6 (по числу тайников) уголовных дел о незаконном сбыте наркотиков. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.
Сотрудники МВД сейчас разыскивают возможных сообщников наркоторговца.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru