В лесу в Челябинской области нашли сотни упаковок героина

Героин хранился под деревом. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские обнаружили в Чебаркульском районе тайник с наркотиками. В лесу неподалеку от дороги было спрятано несколько свертков, в каждом из которых лежало по 200 пакетиков героина. Суммарный вес находки составил около килограмма.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, тайники не стали сразу уничтожать. Вместо этого устроили засаду. Через несколько дней удалось поймать с поличным человека, пришедшего за партией наркотиков и достал из свертка 100 пакетиков героина.

Задержанный оказался ранее не судимым 21-летним жителем ближнего зарубежья. Молодой человек собирался продавать героин в Челябинской области через закладки. У наркоторговца сохранились координаты уже обустроенных тайников, в них обнаружили еще пять пакетиков запрещенного вещества.

Сейчас иностранец находится в СИЗО. В отношении него возбудили сразу 6 (по числу тайников) уголовных дел о незаконном сбыте наркотиков. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники МВД сейчас разыскивают возможных сообщников наркоторговца.

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