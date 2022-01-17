В Челябинске пройдет турнир по Dota2 с призовым фондом в полмиллиона рублей

В прошлом году в Челябинске прошел финал чемпионата России по киберспорту Фото: Кирилл САДЫКОВ

Организаторы состязаний сообщили, что турнир Boost Cam по игре Dota2 пройдет в несколько этапов. С 24 по 28 января — отборочные соревнования, где будет определены 18 лучших команд (по пять участников в каждой команде). 29 января пройдут игры плей-офф, а 30 января — финал с участием четырех сильнейших коллективов. Победитель турнира получит главный приз — 500 тысяч рублей.

Зарегистрироваться для участия в Boost Cam и ознакомиться с правилами проведения соревнований и другие подробности можно на странице турнира.

Сообщается, что в турнире примут участие порядка 200 региональных команд.

Напомним, в прошлом году в Челябинске прошел финал чемпионата России по киберспорту. Участники турнира разыграли 3,6 млн рублей в шести дисциплинах: Dota 2, Tekken 7, NHL 21, Clash Royale и симуляторе гонок дронов DCL — The Game.

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