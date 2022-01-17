Общественники поспорили с мэрией Челябинска из-за озеленения Комсомольского проспекта

Липы, высаженные вдоль дороги, оказались слишком тонкими. Фото: Эко-standart

Челябинские эко-активисты пожаловались в муниципалитет и прокуратуру на деревья, которые подрядчик высадил вдоль Комсомольского проспекта, сообщает ИА Уральский меридиан. Общественники из движения «Эко-Standart» считают, что деревья не соответствуют параметрам, указанным в техническом задании на озеленение

В городском комитете дорожного хозяйства заявили, что опасения беспочвенны, деревья отвечают всем стандартам (по количеству ветвей, высоте более 2,5 метров и диаметру стволов), нарушений нет. Вдобавок, выполненные подрядчиком работы пока не оплачены.

В свою очередь эко-активисты не поленились приехать на Комсомольский проспект и собственноручно измерить появившиеся там 59 лип. Оказалось, что всем заявленным в техзадании параметрам соответствуют только 13. Остальные деревья оказались тоньше, чем необходимо.

Общественники заподозрили, что в муниципалитете просто нет инструментов для проверки насаждений. Теперь они собираются подарить ответственному за озеленение МБУ «Геоцентр» штангенциркули, чтобы устранить возможный дефицит измерительных приборов.

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