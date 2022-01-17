На трассе М-5 в Челябинской области лесовоз врезался в автобус

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / vk.com

На границе Челябинской области и Башкирии лесовоз столкнулся с автобусом. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, авария произошла в 15:30 на 1554 км трассы М-5.

— По предварительным данным, водитель автомобиля Scania с полуприцепом (лесовоз) не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении автобуса Neoplan и совершил с ним столкновение, — сообщили в ведомстве.

В результате столкновения никто не пострадал. Известно, что в автобусе находились два человека – это водители.

Однако на трассе образовалась большая пробка. Сейчас на месте сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение.

После аварии на трассе образовалась большая пробка. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / vk.com

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