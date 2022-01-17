В спальные районы Челябинска проложат маршруты трамваев и троллейбусов

У властей есть много планов для осуществления транспортной реформы. Фото: Андрей АБРАМОВ

В скором времени в спальные районы Челябинска можно будет добраться на троллейбусах и трамваях. Изменения затронут Ньютон, Тополиную Аллею и Парковый-2. Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель министра транспорта региона Александр Егоров.

По словам чиновника, запуск электротранспорта в спальные районы ожидается в течение двух ближайших лет. Кроме того, в настоящий момент прорабатывается вопрос о переносе маршрута автобуса №2 к центру микрорайона Ньютона на проспект Героя России Евгения Родионова.

Также жителям Паркового-2 собираются сделать качественные остановки общественного транспорта по направлению к центру города. Замглавы регионального Миндортранса отмечает, что в большинстве мест этого района отсутствуют павильоны ожидания с картами маршрутов и табло прибытия.

— Закольцовки маршрутов №2, №9,№71 вокруг Паркового-2 не планируется, потому что важно сохранить магистральность и прямолинейность маршрутов, — уточнил Егоров.

Кроме того, планируется продление троллейбуса на автономном ходу к Ньютону. А в сторону Тополиной Аллеи будет ездить трамвай.

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