В Челябинске разбили стекло в трамвае, очевидцы испугались обстрела

Полицейские ищут хулигана, бросившего камень в трамвай
Фото: Олег ЗОЛОТО
Один из новых трамвайных вагонов в Челябинске подвергся нападению. Инцидент произошел вечером 17 января возле остановки ЗЭМ.
Первоначально свидетели происшествия сообщали об обстреле. В вагоне треснуло стекло. Люди при этом не пострадали.
О случившемся заявили в полицию. В городском УМВД подтвердили, что проводят проверку, но сообщили, что, по предварительной версии, речь не идет об обстреле. Стекло в вагоне повредил ударивший в него камень.
Ранее трамваи в Челябинске страдали от рук вандалов. Хулиганы разрисовали стоявшие в депо вагоны, в том числе новый, приобретенный за 35 млн рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru