В Челябинске разбили стекло в трамвае, очевидцы испугались обстрела

Полицейские ищут хулигана, бросившего камень в трамвай Фото: Олег ЗОЛОТО

Один из новых трамвайных вагонов в Челябинске подвергся нападению. Инцидент произошел вечером 17 января возле остановки ЗЭМ.

Первоначально свидетели происшествия сообщали об обстреле. В вагоне треснуло стекло. Люди при этом не пострадали.

О случившемся заявили в полицию. В городском УМВД подтвердили, что проводят проверку, но сообщили, что, по предварительной версии, речь не идет об обстреле. Стекло в вагоне повредил ударивший в него камень.

Ранее трамваи в Челябинске страдали от рук вандалов. Хулиганы разрисовали стоявшие в депо вагоны, в том числе новый, приобретенный за 35 млн рублей.

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