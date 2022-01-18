В Троицке счастливый отец зажег сердце под окнами роддома

Фото: Подслушано Троицк / vk.com

В Троицке Челябинской области новоиспеченный отец решил необычным способом поддержать свою супругу, которая накануне родила ребенка. Мужчина разжег костер под окнами роддома, буквально изобразив свое «пылающее» от любви сердце. В этом ему помогли друзья, которые также попали на видео.

— Когда родилась моя дочь, муж плясал на крыше поста ГАИ. И ему было все фиолетово. Так что каждый проявляет свою радость по-своему. Ребята, вы молодцы! Поддержали друга! Я очень рада, что у моих детей есть такие друзья, — рассказала теща мужчины Татьяна Лезина.

— Видели, видели. Красиво горело. Но орали, все отделение разбудили, — поделилась еще одна пациентка роддома.

Как рассказали журналисту КП-Челябинск в роддоме, необычный флешмоб устроили в ночь на 14 января.

Жители Троицка такую романтику тоже оценили. В местных группах можно увидеть десятки одобрительных комментариев. Правда, нашлись и те, кто такую «огненную» поддержку посчитал опасной: мало ли, а вдруг пожар бы устроили.

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