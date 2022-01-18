Разбившиеся машины перегородили дорогу возле ЮУрГУ в Челябинске

Авария произошла возле зданию Южно-Уральского госуниверситета Фото: Екатерина ПАРФЕНОВА

На проспекте Ленина, напротив главного корпуса ЮУрГУ утром 18 января произошла авария.

Столкнулись два автомобиля. Обе машины получили заметные повреждения. У одной разбит передний бампер, у второй помята боковая часть кузова, на которую пришелся удар. Автомобили после ДТП частично перегородили дорогу.

На место происшествия прибыли полицейские Фото: Екатерина ПАРФЕНОВА

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. В настоящий момент выясняют все обстоятельства аварии.

Добавим по данным сервиса «Яндекс. Пробки» интенсивность дорожных заторов в 10:00 18 декабря в Челябинске – 4 балла. Утром на городских улицах произошло сразу несколько автоаварий, из-за них затруднено движение на улицах Братьев Кашириных и Доватора, а также на Копейском шоссе.

Повреждены оба автомобиля, о пострадавших не сообщается Фото: Екатерина ПАРФЕНОВА

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