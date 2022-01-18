В Челябинской области оштрафовали студента, создавшего хакерскую программу

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области вынесли приговор студенту коллежда, который создал хакерскую программу. По данным пресс-службы ФСБ, с ее помощью можно было подбирать пароли к аккаунтам в Интернете. Участники хакерского форума заинтересовались программой и купили ее для личного пользования.

В результате создателя вычислили, а Снежинский суд назначил ему штраф.

— Ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 000 рублей, — уточнили в УФСБ России по Челябинской области.

Студента судили по ч. 2 ст. 273 УК РФ «Создание и распространение вредноносных компьютерных программ».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru