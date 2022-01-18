Врач-инфекционист рассказал о том, почему «Омикрон» опасен для детей

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В последнее время появились новые данные о штамме коронавируса «Омикрон»: стало известно, что даже в сравнении с инфекцией, вызванной Дельта-штаммом, он более опасен для детей (не говоря уже про изначальный, «уханьский» штамм, который практически не вызывал заболевания у этой возрастной группы). Почему Омикрон-штамм представляет угрозу в большей степени для детей и какие профилактические меры можно предпринять в преддверии новой волны пандемии? — Об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

1. В некоторых странах зафиксирован рост числа госпитализаций несовершеннолетних носителей штамма «Омикрон». С чем это может быть связано?

Детей госпитализируют с «Омикроном» чаще из-за его особенности — этот штамм очень легко размножается в бронхах и намного хуже в легких, по сравнению с «Дельта». Это говорит о том, что он вызывает бронхиты, а не пневмонии. Для взрослых это скорее хорошо, так как для них бронхит — это неприятно, но не фатально, в отличие от пневмонии. С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная. В силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям.

2. Почему в зоне риска оказались именно дети младшего возраста?

Дело в том, что «Омикрон» вызывает другое поражение дыхательной системы. У подростков бронхи уже сформированы и выглядят практически, как у взрослых, а у детей раннего возраста есть отличия. Чем меньше ребенок, тем уже просвет бронхов, богаче васкуляризация, то есть их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая. Соответственно, если у ребенка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее, вместе с тем выделяется большее количество слизи и на фоне богатой васкуляризации, бронхит быстрее распространяется. При этом речь идет даже о самом обычном бронхите, а не только на фоне COVID-19.

Бронхиолит — распространенное осложнение бронхита — это воспаление мелких отделов бронхиального дерева. Это состояние может сопровождаться тяжелой дыхательной недостаточностью и приводить к неблагоприятному исходу. Бронхиолит может быть одним из проявлений различных ОРЗ (например, он очень характерен для респираторно-синцитиальной вирусной инфекции), но это всегда та ситуация, которая для детей может быть фатальной. Кстати, при инфицировании детей предыдущими штаммами SARS-CoV-2 бронхиолит практически не встречался. У взрослых в силу их анатомических особенностей бронхиолиты бывают достаточно редко.

3. Какие меры можно предпринять для защиты от заражения Омикрон-штаммом?

«Омикрон» более опасен для детей именно потому что он более заразен. Даже если «Омикрон» будет менее зловредным, чем «Дельта», то абсолютные значения тяжелых форм вырастет вместе с общим количеством заражений. При этом даже локдаун для детей в окружении полностью вакцинированных взрослых не поможет, потому что мы имеем дело с прорывной инфекцией, которая в любом случае продолжит распространяться.

Никаких фармакологических мер профилактики коронавируса не существует, можно предложить только общеукрепляющие — соблюдать режим дня, правильно питаться, заниматься спортом и т.д. Желательно, чтобы взрослые, с которыми контактирует ребенок, были вакцинированы. По-прежнему лучше по возможности избегать массовых скоплений людей и соблюдать дистанцию.

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