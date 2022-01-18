В Челябинской области снова стала расти заболеваемость коронавирусом

На лечении находятся более 2 тыс. человек Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области после периода снижения заболеваемости вновь стало расти количество заразившихся коронавирусом. За последние сутки Covid-19 диагностировали у 250 жителей региона. Это на 50 заболевших больше, чем днем ранее.

Количество смертельных случаев тоже возрастает. Накануне оно достигло минимума за несколько месяцев – от коронавируса за день скончались 4 человека. На за последние сутки зарегистрировали уже 9 смертельных исходов после Covid-19.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас коронавирусом болеют 2146 южноуральцнв.

За все время с начала пандемии коронавирусом заболели 152 126 жителей Челябинской области.

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