Копейск свяжут с метротрамом Челябинска с помощью электрички

Электричка из Челябинска довезет до станции "Камышное".
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Мэр Копейска Андрей Фалейчик заявил, что город не будет связан с Челябинском трамвайными путями. Транспортную доступность спутника мегаполиса будут обеспечивать существующие железнодорожные пути.
— Трамвая в Копейске не будет, — рассказал в эфире программы «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада пресс» мэр города Андрей Фалейчик. — проще использовать существующие железнодорожные сети. Так мы разведем потоки. Сейчас станция «Камышное» фактически погрузочная, ее можно использовать. Через станцию «Челябинск-главный» мы впишемся в систему метротрамвая.
Это не первое заявление о намерении связать Челябинск и Копейск электричкой. Существует даже проект «Электричка большого города». Однако точных сроков чиновники не называют.
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