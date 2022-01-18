Александр Бастрыкин велел провести проверку после телесканадала с участием жителей Карабаша

Карабашцы с энтузиазмом ругали друг друга перед телекамерами. Фото: кадр из программы, "Первый канал"
Руководитель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным разобраться в ситуации в Карабаше. Конфликт двух карабашских семей получил огласку после того, как горожане поучаствовали в программе «Мужское/Женское». Шоу, главными героями которого они стали, вышло в эфир «Первого канала» 17 января.
В программе рассказали историю жительниц Карабаша — бывших подруг, поссорившихся из-за мужчины. Валерий Корольков сначала жил с Людмилой Ткаченко, а потом ушел от нее к Екатерине Корольковой. Все участники дискуссии обвиняли друг друга в пьянстве и побоях.
Екатерина заявила, что Людмила избивала и пугала ее маленьких детей, в том числе трехлетнюю девочку, а сын Людмилы рассказал, что его в подъезде дома побил ногами бывши сожитель матери.
— Меня избил жестоко дядя Валера, — сообщил мальчик. — Мы играли с друзьями. Я нечаянно запнулся и ударил в дверь. Дядя Валера выбежал и даже не стал ни о чем расспрашивать. Прям сильно меня ударил с коленки. Я упал, от боли скрючился. А он стоит надо мной и пинает меня.
Валерий Корольков свою вину в избиении ребенка отрицал. По мнению мужчины, мальчика заставили соврать.
Истинное положение вещей предстоит выяснить следователям, которые уже начали проверку.
— В эфире федерального канала обсуждалась история семьи из Челябинской области, где сообщалось о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних детей. Следственными органами СУ СК в настоящее время изучаются все обстоятельства, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Руководитель регионального СУ СК Петр Решетников должен будет лично доложить Александру Бастрыкину о результатах проверки.
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