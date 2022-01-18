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Общество18 января 2022 9:06

Мэр Копейска выступил против строительства IKEA

Гипермаркет помешает развитию местных производителей
Ольга ЩАПИНА
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От появления IKEA в Челябинске не осталось даже слухов,

От появления IKEA в Челябинске не осталось даже слухов,

Фото: Тимур ХАНОВ

Мэр Копейска Андрей Фалейчик высказался против появления в городе гипермаркета IKEA. По мнению главы, подобные центры помешают местным производителям.

— Разговоры о строительстве IKEA в Копейске ходят, но я не подтверждаю такой информации, — заявил Андрей Фалейчик . — Куда же мы денем наших производителей? Мне всегда важно малое предпринимательство, губить его не за чем. Более 4 тысяч субъектов в Копейске. Это рабочие места.

Строительство супермаркета IKEA обсуждается в Челябинской области на протяжении нескольких лет. Летом 2021 года компания заявила, что отказывается от планов на развитие в регионе.

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