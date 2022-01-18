В Челябинской области построят современные предприятия для переработки ТКО

Фото: ЦКС

В конце 2021 года Министерство экологии Челябинской области утвердило новую территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Этот документ во многом определяет развитие сферы обращения с отходами в регионе на ближайшие годы. Согласно документу, на Южном Урале будут построены новые предприятия, работа которых позволит значительно сократить объемы захоронения мусора, что является одной из главных задач национального проекта «Экология».

Фото: ЦКС

Уже к 2030 году весь мусор перед захоронением должен проходить обязательную обработку (сортировку) для извлечения из него годного к переработке вторичного сырья (бумаги и картона, пластиков, стекла и металлов). При этом доля отходов, которые должны возвращаться во вторичный оборот, должна составлять 50 %. Достичь таких показателей и помогут новые современные производства. Они будут появляться во всех кластерах.

В Магнитогорском кластере уже в текущем году должен заработать новый комплекс (он будет включать в своем составе новые полигон и производство по обработке отходов), строительством объекта занимается концессионер — АО «Ситиматик». Через несколько лет подобный объект должен быть построен в Челябинском кластере — в Чишме.

Фото: ЦКС

Также в течение ближайших лет в Карабашском кластере планируется возвести мусоросортировочный завод и предприятия по переработке вторичного сырья. Включить этот объект в территориальную схему предложил Центр коммунального сервиса.

«До конца прошлого года в Миассе действовал старый мусоросортировочный комплекс. Но в декабре он прекратил свою деятельность. Объект просто устарел физически, да и эффективность выборки вторичного сырья у него была крайне низкая. В результате сейчас Карабашский кластер фактически остался без объектов обработки. Но это ведь страшно! Представьте, что весь мусор теперь приходится вывозить на сортировку на Полетаево, а это 100 километров лишнего пробега. При перевозке на столь далекое расстояние отходы основательно перемешаются. В результате происходит сильное загрязнение бумаги, картона, отдельных видов пластика и стекла. И эти материалы в итоге становятся непригодны для переработки. И их приходится направлять на захоронение», — рассказал генеральный директор ЦКС Захид Камилов.

Новый мусороперерабатывающий комплекс в Миассе позволит довести общий процент выборки годного к переработке мусора до 50 %. Это будут самые передовые показатели в России. В результате на захоронение в Полетаево будет вывозиться значительно меньше пустого мусора, что сократит расходы на транспортирование. И это позитивно отразится на тарифе.

Фото: ЦКС

«Мы понимаем, что по вопросу появления объекта были определенные возражения со стороны общественности Миасса. Мы уважаем мнение жителей города, учитываем этот момент. Именно поэтому речь идет о строительстве исключительно сортировочного комплекса и производств по переработке вторичного сырья. Размещение полигона на планируемом под строительство участке не рассматривается, так как земли там непригодны для захоронения отходов», — добавил генеральный директор ЦКС.

Объекты, которые включены в территориальную схему, должны быть запущены в эксплуатацию к 2025 году. Это позволит в перспективе 2025-2027 годов достичь показателей национального проекта «Экология».

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