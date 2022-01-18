Призы за прививку от коронавируса: в Челябинске подведут итоги акции «Башня вакцинации»

В акции приняли участие более тысячи человек.

В Челябинской области подведут итоги акции «Башня вакцинации». Заявки принимались от тех, кто сделал прививку от коронавируса с 1 декабря 2021 года по 14 января 2022 года и заполнивших анкету на сайте «Комсомольской правды-Челябинск». Все это время на башне РТПЦ каждый вечер светились надписи с призывами к вакцинации и пожеланиями здоровья.

— Всего поступило более тысячи заявок. Сейчас мы их сортируем и проверяем, — сообщили в КП-Челябинск.

Итоги будут подведены 19 января в 16.00 в пресс-центре «Комсомольской правды». Победителя из лотерейного барабана вытянет первый вице-губернатор Ирина Гехт. Счастливчик станет обладателем дачного участка в пригороде Челябинска от «Евродачи». В списке подарков — путевка в термальный комплекс в Еткуле «Баден-Баден» и множество сувениров от нашей «победной стаи» — команды «Челбаскет».

Прямой эфир с розыгрыша смотрите в наших соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru