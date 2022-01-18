В поселке Копейска, куда переселили жителей Розы, в сентябре откроют новую школу

Фото: za_rmz_tugaikul/vk.com

В микрорайоне «Тугайкуль» Копейска Челябинской области достраивают новую школу на тысячу мест. Еще в 2013 году в новостройки переселили жителей проселка Роза из-за опасности обрушения на угольном разрезе. Однако социальные объекты в микрорайоне начали появляться только сейчас.

Как сообщил мэр Копейска Андрей Фалейчик, занятия начнутся с сентября 2022 года.

— Существующие школы поселка Тугайкуль перегружены, — рассказал Фалейчик. — Это будет образовательный центр, где будут разделены потоки школьников.

Планируется, что помимо классов, в школе будут комнаты отдыха для тех, кто останется на продленку, спортзалы и тренажерка, душевые и гардеробные. Потоки начальных и средних классов разведут по разным блокам.

Подобную школу 12 января открыли в микрорайоне «Академ Riverside» в Челябинске. Ее также несколько лет ждали жители новых домов.

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