Сдавайте анализы, не выходя из дома

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Своевременная медицинская диагностика помогает людям сохранить здоровье, давая врачам необходимые данные для выявления возможных заболеваний и назначения терапии. Медицинская компания «Инвитро» предлагает широкий спектр лабораторных исследований от базового анализа крови до сложных биохимических, иммунологических, генетических и др.

Если у вас нет времени на посещение медицинского офиса «Инвитро», вы можете следить за состоянием своего здоровья и сдавать анализы, не выходя из дома! Оставьте заявку по телефону 729-88-33, и специалисты выездной медицинской службы приедут в удобное для вас время для взятия биоматериала.

Современные одноразовые вакуумные системы делают процесс быстрым и практически безболезненным. Система штрих-кодирования пробирок обеспечивает идентификацию каждой пробы, исключая возможность перепутать образцы. Перед отправкой все результаты проходят двойное подтверждение – медицинское и технологическое.

Их можно получить одним из предложенных способов на выбор: по электронной почте, через личный кабинет на сайте invitro.ru, по телефону с помощью кодового слова или в любом медицинском офисе по паспорту. А оперативно узнать о готовности результатов вы можете, подключив бесплатное SMS-уведомление. Персональные данные пациентов строго конфиденциальны.

Обратиться в «Инвитро» можно самостоятельно или по направлению врача. Формат результатов соответствует государственным стандартам и принимается в любой поликлинике.

До 31 марта в ИНВИТРО акция*, при заказе анализов и услуг на сумму от полутора тысяч рублей стоимость услуги «Выезд на дом» всего 1 рубль. «Выезд на дом» можно заказать в Челябинске по телефону 8(351) 729-88-33 или на сайте.

*Подробная информация о действующих акциях, их правилах и сроках проведения, об адресах медицинских офисов и графике их работы размещена на сайте invitro.ru.

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