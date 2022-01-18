В Челябинской области 13-летний блогер построил себе одноэтажный дом

Домик существуют уже почти четыре года. Фото: hornews.com

В Челябинской области 13-летний блогер Антон Григорьев построил себе деревянный одноэтажный дом в Красноармейском районе. В его жилище есть два входа, окно, небольшая комната с мебелью и склад. Однако площадь домика небольшая – всего лишь девять квадратных метров. И это не мешает Антону снимать ролики на YouTube о своем творении и набирать тем самым подписчиков, которых, к слову, у него уже почти 10 тысяч.

В беседе с корреспондентом «Хороших новостей» блогер рассказал, что строил дом из самых простых стройматериалов: деревянные доски и балки от старых построек, а также шифер, утеплитель и линолеум. Парень также добавил, что в доме есть место для размещения печки, которая поможет согреться зимой.

Со строительством дома Антону с самого начала помогал его друг Саша, у которого тоже есть свой блог на YouTube. Кстати, в этом году их «базе» будет четыре года с начала ее появления. В целях конспирации ребята не рассказывают, где именно находится их постройка.

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