В ближайшие семь лет Челябинск пополнится новыми жилыми кварталами

Челябинск в ближайшие семь лет точно начнет расти изнутри и ввысь за счет КРТ — в мэрии распорядились о старте реновации в трех районах города. Как пишет телеграм-канал «Челябушка», жилые кварталы с домами от 16 до 25 этажей возведут в границах улиц Карла Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова, Елькина (Советский район), в Калининском районе — по Братьев Кашириных, Ижевской, Игнатия Вандышева, а в Ленинском — на Копейском шоссе, Обуховской, Туркменской и Уральской.

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— Все мы помним, как около года назад мэрия приняла прорывное решение о запрете стройки высоток на окраинах — возле Шагола, в Новосинеглазово и к востоку от озера Смолино. Чиновники попытались остановить расползание города вовне и не оставили других путей, кроме расширения внутри, — добавляют авторы паблика. — Но опасность уплотнительной застройки миновала благодаря переключению на метод реновации.