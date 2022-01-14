Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 10:28

В ближайшие семь лет Челябинск пополнится новыми жилыми кварталами

Этому способствует программа реновации
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Челябинск в ближайшие семь лет точно начнет расти изнутри и ввысь за счет КРТ — в мэрии распорядились о старте реновации в трех районах города. Как пишет телеграм-канал «Челябушка», жилые кварталы с домами от 16 до 25 этажей возведут в границах улиц Карла Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова, Елькина (Советский район), в Калининском районе — по Братьев Кашириных, Ижевской, Игнатия Вандышева, а в Ленинском — на Копейском шоссе, Обуховской, Туркменской и Уральской.

Проекты готовы и презентованы. Впереди аукцион и выбор подрядчиков.

— Все мы помним, как около года назад мэрия приняла прорывное решение о запрете стройки высоток на окраинах — возле Шагола, в Новосинеглазово и к востоку от озера Смолино. Чиновники попытались остановить расползание города вовне и не оставили других путей, кроме расширения внутри, — добавляют авторы паблика. — Но опасность уплотнительной застройки миновала благодаря переключению на метод реновации.