Центр экологии Урала: «Превышения ПДК опасных веществ в грунтовых водах и воздухе на Полигоне ТБО — нет»

Фото: Полигон ТБО

Специалисты Центра экологии Урала (Екатеринбург) подготовили отчет о произведенном анализе грунтовых вод и воздуха, заборы которых были произведены на территории Полигона ТБО в декабре 2021 года. Исследования ПДК (предельно допустимых концентраций веществ) являются обязательными и осуществляются регулярно — забор воды делается раз в месяц, мониторинг воздуха производится ежеквартально.

Длительный срок изготовления результатов — почти месяц — связан с расширенным перечнем веществ. Ведь экспертам необходимо установить наличие и уровень концентрации нескольких десятков химических соединений. По данным последних лабораторных исследований в подземных водах и воздухе полигона ТБО вредных веществ и каких-либо превышений не обнаружено.

Подземные воды в черте предприятия также проходят гельминтологические и бактериологические исследования. Чтобы получить наиболее объективные результаты, забор проб для качественного анализа воды производится из шести контрольных скважин глубиной от 22 до 30 метров. Все они расположены по периметру полигона.

Центр экологии Урала также систематически изучает состав воздуха на территории предприятия. Забор проб осуществляется в восьми локациях. Для определения качественных характеристик специалисты используют сразу несколько приборов высокой точности.

Фото: Полигон ТБО

«Мобильная метеостанция замеряет температуру, влажность воздуха, атмосферные показатели и скорость ветра. Газоанализатор «Ганг» определяет довольно широкий спектр веществ — от газов до органики. Аспиратор используется для измерения взвешенных веществ различной фракции», — рассказал лаборант Центра экологии Урала Андрей Бисярин.

По словам эколога, за несколько лет развернутого мониторинга не было зафиксировано ни одного факта превышения каких-либо химических элементов — качество воздуха, воды и иных показателей на территории полигона ТБО стабильно находится в норме, что подтверждается официальными заключениями и протоколами сертифицированной лаборатории.

«Качество воздуха не менее важно, чем воды — это залог здоровья населения и наших работников. Не секрет, что на полигоне идет процесс разложения органических веществ, поэтому постоянный контроль воздушных потоков и уровня ПДК (предельно допустимая концентрация) веществ — это процесс беспрерывный. А в работе такого предприятия как полигон ТБО — часть обязательной работы, поэтому мы сотрудничаем только с сертифицированными и самыми крупными лабораториями», — добавили в руководстве ООО «Полигон ТБО» в Полетаево.

Фото: Полигон ТБО

Лабораторный разбор состава воды и воздуха являются только частью масштабного экологического мониторинга. В регулярном порядке специалисты также изучают ПДК веществ в фильтрационных стоках и почве. Кроме того, на территории полигона производятся систематические замеры шумового и радиационного фонов.

Грунтовые воды также изучаются по двум дополнительным показателям — на наличие акриламида и органического углерода. Эти исследования производятся в крупной авторитетной лаборатории компании ЗАО «Роса» (Москва). Отметим, мониторинг таких веществ не является обязательным требованием действующего природоохранного законодательства. Но на Полигоне ТБО считают, что необходимо обладать наиболее полной экологической картиной. Только на исследование состава подземных вод предприятие ежемесячно тратит более 200 тыс. рублей.

Напомним, в адрес полигона неоднократно звучали упреки в том, что деятельность предприятия создает повышенную антропогенную нагрузку, которая может привести к загрязнению подземных вод. Однако исследования двух авторитетных лабораторий страны это опровергают: качество воды в контрольных скважинах соответствует всем санитарным нормам и не представляет опасности для гидрологической системы Челябинской области.

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