Фонд президентских грантов выделил челябинским НКО 106 миллионов рублей

Фото: Евгений Косовских/vk.com

Челябинские НКО несомненно заслужили самый большой в России объем финансовой помощи от Фонда президентских грантов, пишет канал «Челябушка». В течение года по этой линии им направят 106 миллионов рублей. При распределении денег учитывалась активность и качество работы — очень высокое, судя по всему, ведь одобрено 100 и 106 присланных проектов.

Среди получателей — создатели базы для детей в адаптивном спорте (Златоуст), экскурсионной лаборатории «Город-завод» (Кыштым), экологического «ГоГринЦентра» (Челябинск) и «Другой медицины» (Челябинск). Два последних проекта известны благодаря организаторам: экоактивисту Дмитрию Закарлюкину и доктору Евгению Косовских.

— Кстати, южноуральская казна на 2022 год увеличила расходы по статье НКО аж на 25% — до 125 миллионов рублей, — добавляют авторы телеграм-канала. — Полагаем, некоторым столь существенные вливания извне позволят совершить рывок и мотивируют на новые достижения.