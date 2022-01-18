В Челябинске открытие памятника царю-освободителю назначено на 24 января

Памятник должен появиться возле храма Александра Невского. Фото: читатель КП, yuvlatyshev.livejournal.com

На Алом поле в Челябинске на следующей неделе состоится официальное открытие памятника Александру II, который запомнился как царь-освободитель. Торжественное мероприятие назначено на 24 января в 12:30 у храма князя Александра Невского. Об этом сообщили в челябинской епархии.

— Великие реформы Александра II серьезно изменили облик нашего края. Теперь его память будет увековечена в центре южноуральской столицы. Выбор места обусловлен тем, что сам храм на Алом поле был построен в память о царе-освободителе после его убийства террористами, — сообщили в епархиальной пресс-службе.

Напомним, памятник Александру II собирались торжественно открыть в Челябинске 10 октября, когда проходил православный форум. На церемонию даже приглашали потомка Романовых. Но в последний момент мероприятие отложили на неопределенный срок. Памятник на несколько месяцев остался стоять на Алом поле, обернутый в коробку.

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