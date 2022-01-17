В Челябинске создадут регламент содержания дорог

Фото: Архив КП.

Первый спонтанный стресс-тест случился у недавно приступившего к работе челябинского вице-мэра по дорожному хозяйству, рассказывает телеграм-канал о жизни региона «Челябушка».

Андрею Ксензову пришлось отдуваться после массовых жалоб на обилие реагентов в минувшие выходные (чего, как известно, у нас не терпят ни губернатор, ни мэр). Говорят, обрабатывали точечно, в связи с перепадом температуры воздуха, но снова допустили нарушения (подрядчики не желают слушать власти).

— Итог суровый: Ксензову и коллегам в ближайшее время предстоит создать регламент содержания дорог (прецедентов не было). И, что важно, потом придерживаться. Например, учитывать в госконтрактах с организациями, отвечающими за содержание уличной сети, — продолжают авторы паблика. — Кроме того, чиновникам дорожного блока теперь придется публично объяснять челябинцам каждое неловкое движение с солью на проезжей части. И все это в ходе испытательного срока вице-мэра.