На Южном Урале расширили перечень льготников, которые могут рассчитывать на догазификацию

Челябинский губернатор анонсировал расширение круга льготников по программе догазификации. Мерой поддержки теперь смогут воспользоваться инвалиды I и II групп (собственники) с доходом, не превышающим двух прожиточных минимумов; совместно проживающие пенсионеры 65+/собственники помещений. Алексей Текслер пояснил, что помощь традиционно оказывается ветеранам войны и приравненным к ним категориям, но этого недостаточно. Свежие предложения сформированы по результатам анализа востребованности такой поддержки.

Как сообщает паблик «Челябушка», по губернаторскому поручению единороссы и главы муниципалитетов окажут южноуральцам помощь в сборе документов и оформлению заявок на подключение к газу.

«Довести газ до домохозяйств — это полдела, для многих приобретение внутридомового газового оборудования — тоже непростая задача», — напомнил Текслер.

Программу догазификации запустили в России в прошлом году, она была инициирована президентом Владимиром Путиным.