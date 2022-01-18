В Челябинске пьяный вор угнал иномарку из автосервиса

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске пьяный мужчина угнал иномарку из автосервиса. Однако далеко уехать он не смог и был задержан правоохранителями. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Инцидент произошел ранним утром. Подвыпивший мужчина проник на территорию автосервиса по улице Игуменко и угнал автомобиль Cherry Tiggo. Затем вор поехал по Свердловскому проспекту, чтобы покинуть город. И как раз в этот момент его заметили инспекторы ДПС, осуществлявшие надзор за дорожным движением. Машину остановили, а самого водителя задержали.

— Подозреваемым угонщиком оказался 33-летний мужчина, который находился в состоянии опьянения. По данному факту в отделе полиции «Ленинский» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ, — сообщили в ведомстве.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. А вот автомобиль после окончания следственных действий передадут законному владельцу.

На прошлой неделе в Челябинске сотрудники ГИБДД устроили погоню за вором, угнавшим иномарку Mazda. Чтобы задержать злоумышленника, в городе был введен план «Перехват». Произошедшее попало на видео.

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