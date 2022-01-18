В Челябинске пропала 61-летняя пенсионерка, которая не вернулась домой из больницы

Пропавшую зовут Талия Загидуллина. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области / vk.com

В Челябинске без вести пропала 61-летняя Талия Загидуллина (Истамгулова). В последний раз ее видели утром 12 января возле больницы. С тех пор о местонахождении пенсионерки ничего неизвестно.

Пропавшую ищут полицейские. Кроме того, к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». На женщину распространены ориентировки.

— Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие. Одежда: белая куртка, черные брюки, коричневые сапоги-угги, бордовая вязаная шапка. С собой имеется трость, — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей пенсионерки, просят позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Айгуль 89050069960.

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