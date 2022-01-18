На озере Тургояк в Челябинской области построили часовню изо льда

Фото: пресс-служба челябинской епархии

В Челябинской области на озере Тургояк построили часовню, сделанную изо льда и снега. Она возвышается над крещенской прорубью, которая расположена неподалеку. Об этом сообщили в челябинской епархии.

— Над созданием часовни трудилась бригада мастеров. Построили ее на базе отдыха «Форелька» по инициативе предпринимателя и путешественника Владимира Горнова к празднику Крещения Господня, — рассказали в епархиальной пресс-службе.

Накануне в необычной часовне побывал митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Он совершил молебен на начало доброго дела с чином малого освящения воды.

Фото: пресс-служба челябинской епархии

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