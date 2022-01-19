В Челябинской области пожарные спасли потерявшегося ночью щенка

Алабай – очень крупная порода, щенок даже в совсем малом возрасте выглядит внушительно. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Работники пожарной части в Верхнем Уфалее спасли щенка алабая. Они заметили замерзавшего детеныша на улице ночью 18 января. Щенка подобрали и принесли в часть, где обогрели и накормили.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожарные усомнились в том, что породистая собака могла случайно оказаться на улице. Так что они принялись через соцсети разыскивать владельцев алабая.

— Если бы они не нашлись, то щенка пристроили к кому-нибудь из сотрудников. О том, чтобы оставить малыша на улице и речи быть не могло, — поделился и.о. замначальника пожарно-спасательной части Данила Кошечкин.

Хозяева щенка, тем не менее, быстро нашлись. Они и сами переживали из-за пропажи питомца. Маленького алабая горожане недавно купили для своего сына. Хозяева не заметили, как щенок, которому дали кличку Арчи, выбрался на улицу, но очень встревожились: семья и питомец успели привыкнуть друг к другу. Самостоятельно отыскать Арчи ночью хозяева не смогли.

Бдительные пожарные попросили у пришедших за алабаем продемонстрировать документы или фотографии, доказывающие, что щенок именно их. Только после этого собаку вернули обрадованным хозяевам.

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