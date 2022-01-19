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Происшествия19 января 2022 5:04

В Челябинской области 4-летний ребенок пострадал при лобовом столкновении машин

Авария произошла в Миассе
Елена КОЛЧИНА
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Фото: ОГИБДД по Миассу

Фото: ОГИБДД по Миассу

Ребенок пострадал в ДТП, которое случилось в Миассе поздним вечером 18 января.

На улице Зеленой столкнулись Ford Focus и УАЗ «Патриот».

Фото: ОГИБДД по Миассу

Фото: ОГИБДД по Миассу

Как рассказали в ОГИБДД по Миассу, 38-летний водитель Ford набрал слишком большую скорость и из-за этого не справился с управлением. Иномарку вынесло на встречную полосу. Там Ford врезался в УАЗ, за рулем которого находился 33-летний мужчина.

Травмы в аварии получили два пассажира УАЗ. Одному из пострадавших 34 года, а второму — 4 года. И взрослому, и ребенку оказали медицинскую помощь.

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