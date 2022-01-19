В Челябинской области за 240 млн рублей продают термы «Александрия»

В объявлении говорится, что выручка в месяц - 5,8 млн рублей. Фото: Business Asset

В Челябинской области выставили на продажу гостиничный комплекс термы «Александрия». Популярное место отдыха в Еткуле оценили в 240 млн рублей. Как сообщил Chel.DK.ru собственник Александр Булатов, объявление размещено для привлечения инвесторов, чтобы развивать медицинское направление.

— Будет рассматриваться вопрос о совместном инвестировании. На очереди третий этап: строительство медцентра, — сообщил изданию Александр Булатов.

По его словам, медицинскую лицензию компания уже получила и оказывает оздоровительные услуги.

В объявлении на портале реализации коммерческих активов Business Asset говорится, что в стоимость актива входят: гостиница, эко-дома, банный комплекс, бассейны, скважины минеральной воды c лицензией и пр.

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