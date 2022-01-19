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Общество19 января 2022 9:48

Количество акционеров ВТБ в Челябинской области увеличилось на 85%

По данным на 1 декабря 2021 года количество акционеров ВТБ на Южном Урале превысило 11,5 тыс. За год этот показатель в регионе вырос на 85%.
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Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

В целом по стране количество розничных акционеров банка ВТБ достигло 577 тыс., увеличившись за год на 71%. На долю акционеров - физических лиц приходится 7% голосующих акций, что также является максимальным показателем за всю публичную историю ВТБ. Значительная часть акционеров пользуются программами льгот и привилегий для акционеров, включая пакеты услуг «Мультикарта», «Привилегия» и «Прайм».

«Прибыль по МСФО за 2021 год обеспечивает возможность выплаты дивидендов с рекордной для банка доходностью. Более 60% розничных акционеров банка это люди в возрасте от 20 до 50 лет, при этом, распределение по возрастным категориям от 20 до 35 лет и от 35 до 50 лет примерно одинаковое. Что касается регионов присутствия, то кроме таких крупных и заранее ожидаемых регионов, как Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ленинградская область значительное количество акционеров банка проживают в Республиках Башкортостан, Бурятия, Коми и Саха (Якутия)», - комментирует главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)