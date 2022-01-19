В Челябинской области 313 человек за день заболели коронавирусом

Сейчас болеют 2,5 тыс. жителей Челбяинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области выявили 313 новых случаев коронавируса. Это на 63 случая больше, чем днем ранее. Заболеваемость, незадолго снизившаяся, на это неделе вновь начала резко возрастать.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от Covid-19 лечится 2451 житель Челябинской области.

За сутки 5 человек умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 152 439 южноуральцев.

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