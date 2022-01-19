Пассажирам поезда «Челябинск-Москва» придется проводить в пути больше времени

Желающих уехать в Москву южноуральцам рекомендуют проверить расписание поездов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Расписание движения фирменного поезда №13, курсирующего между Челябинском и Москвой, изменят с 4 февраля.

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральских железных дорог, сейчас поезд выезжает из Челябинска в 23:20 по местному времени. Но с 4 февраля он будет отправляться в 21:25.

Изменения в расписании затронут несколько ближайших к Челябинску станций. Из Кропачево поезд будет отправляться на 15 минут раньше, чем по старому расписанию. А уже со следующей станции новое и старое расписание совпадут. На Казанский вокзал в Москве поезд будет приезжать в 6:20.

Время в пути вырастет более чем на 2 часа. Если сейчас на фирменном поезде из Челябинска в Москву можно доехать за сутки, 8 часов и 40 минут, то с 4 февраля дорога займет сутки, 10 часов и 55 минут.

В ЮУЖД заявляют, что график движения состава изменяют «в целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров».

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