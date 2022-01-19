Грязелечебницу при горбольнице в Челябинске перепрофилируют в ковидную поликлинику

Ковидная поликлиника будет открыта центре Челябинска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Челябинска появится коронавирусная поликлиника. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Сейчас регион дополнительно закупает 500 тысяч экспресс-тестов в рамках подготовки к новой волне коронавируса.

— Чтобы в максимально короткие сроки диагностировать и назначать лечение, планируем открыть ковидную поликлинику, — рассказала Ирина Гехт. — Там будет проводиться экспесс-ПЦР, осмотр врача, выписка больничного и выдача лекарств. Поликлиника будет на базе грязелечебницы в центре города. Обратиться туда можно, если появились симптомы коронавируса.

Если поток больных будет слишком большим, ковидную поликлинику переведут на круглосуточный режим. Также по словам Ирины Гехт, сейчас прорабатывается вопрос дистанционного закрытия больничных, чтобы переболевшие не выстраивались в очереди.

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