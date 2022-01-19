Врачи Челябинска будут ездить на вызовы на правительственных машинах

Фото: Кирилл САДЫКОВ
Машины из гаража правительства Челябинской области будут помогать в работе поликлиник во время четвертой волны коронавируса. Об этом рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт. Чиновница также сообщила, что пока скорые не загружены, рост заболеваемости новым штаммом «омикрон» только ожидается. Но в случае необходимости будут подключены все ресурсы.
— Машины из гаража правительства будут перенаправлены для оказания неотложной помощи и подвоза врачей по вызовам, — сообщила Ирина Гехт на пресс-конференции. — Вместе с организацией «Мы вместе» составляем списки автоволонтеров и обзваниваем их.
Помимо правительственных машин, на помощь готовы выехать на личном авто 250 человек.
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