В память о солисте «Танкограда»: в театре ЧТЗ прошел вечер памяти ведущего солиста хора ветеранов Анатолия Хайдукова

Фото: Соцгород

Это мероприятие было организовано при поддержке председателя совета общественного движения «Соцгород» Андрея Барышева. По словам мецената и общественника, люди старшего поколения служат для нас не только примером стойкости, мужества и патриотизма, но и большой душевной щедрости, жизнелюбия и творческого вдохновения:

— Нет ничего дороже встреч с такими людьми. Я благодарен судьбе за то, что в свое время она свела меня с яркими представителями Челябинского ветеранского движения, многих из которых уже нет рядом с нами. К сожалению, я лично не был знаком с Анатолием Николаевичем Хайдуковым, но знаю, что это был очень неравнодушный, увлеченный и творческий человек — настоящая гордость хора «Танкоград», — отметил Барышев.

В этот вечер со сцены театра ЧТЗ звучали записи песен и романсов в исполнении Анатолия Хайдукова. А его родной хор исполнил несколько композиций в память о ветеране ЧТЗ, где он проработал более 40 лет. Визитной карточкой его выступлений была песня о родном заводе, в исполнение которой Анатолий Николаевич всегда вкладывал частичку своей души.