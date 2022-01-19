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Здоровье19 января 2022 10:11

Чиновницу правительства Челябинской области отстранили от работы за отказ привиться от ковида

Госслужащая намерена уволиться
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
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Для чиновников вакцинация от коронавируса обязательна

Для чиновников вакцинация от коронавируса обязательна

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В главном управлении молодежной политики Челябинской области отстранили от работы непривитую сотрудницу. С последующим увольнением. Об этом рассказала на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— Она ушла сама. Она была настолько против вакцинации, что посчитала, что это важнее, чем работа, — рассказала вице-губернатор.

Напомним, в регионе действует постановление, по которому отдельные категории граждан с 12 ноября не могут прийти на работу без прививки. Это касается чиновников, медицинских работников, сотрудников сферы торговли и всех, кто много общается с людьми.

Как рассказала Ирина Гехт, в дистанционном режиме работы во всех министерствах трудятся беременные сотрудницы и пожилые работники.

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