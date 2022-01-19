IT-решение компании «Интерсвязь» в сфере энергетики признано одним из лучших в стране

Фото: "Интерсвязь"

В Москве подведены итоги национального конкурса «Цифровые Вершины-2021». Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области компания «Интерсвязь» вошла в шестерку финалистов в номинации «Лучшие IT-решения для энергетики».

«Цифровые Вершины» — это конкурс российских разработчиков, которые создают IT-инструменты для повышения эффективности бизнеса и государственных структур. Про-водится под патронатом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В 2021 году в номинации «Энергетика» из 40 заявленных проектов в финал вышли шесть компаний из трех регионов страны.

В частности, одним из лучших решений в сфере энергетики экспертным советом был выбран проект компании «Интерсвязь». Речь идет о собственной разработке южноуральских специалистов — сервисе «Контроль линейного персонала». Цифровое решение позволяет контролировать действия этих сотрудников и свести к минимуму издержки производства, вызванные человеческим фактором. Пилотными площадками для реализации инновационного проекта стали Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод (входят в состав Трубной Металлургической компании). «На этих предприятиях существует несколько главных подстанций, питающих объекты. Они получают энергию от городской системы, снижают напряжение и распределяют электричество по помещениям. Для того, чтобы это огромное производство работало «как часы», нами была разработана и внедрена система онлайн-координации, — рассказали разработчики сервиса. — То есть те зоны, которые требуют особого контроля, мы «покрыли» камерами видеонаблюдения, передающими сигнал в режиме реального времени, и голосовой двусторонней связью. Монтеры получили носимые видеорегистраторы. Теперь инженер может в режиме реального времени видеть, что именно делает рабочий, и корректировать его действия».

«Внедрение системы позволило на 80 процентов снизить количество аварийных отключений электроэнергии, как следствие повысить промышленную безопасность и снизить издержки производства. Кроме того, данные видеоархива могут использоваться как наглядное пособие для обучения персонала, — поясняет руководитель проекта «Интерсвязь-Контроль» Денис Хакулов. — Все продукты нашей компании универсальны и могут быть масштабированы под решение задач любого уровня: от небольшого бизнеса до промышленных системообразующих предприятий. В настоящее время на стадии реализации находятся еще несколько совместных проектов для крупных заказчиков: уверен, что они также получат высокую оценку экспертного сообщества и будут по-настоящему полезны отечественной экономике».

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