Работу пункта вакцинации в «Мегаполисе» в Челябинске продлили еще на месяц

Пункт вакцинации в районе ДС "Юность" работает с 30 октября. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске продлили работу пункта вакцинации в ТРК «Мегаполис». Изначально его планировалось закрыть 21 января, однако власти отказались от этой идеи из-за ожидания четвертой волны коронавируса.

На сегодня в Челябинской области привито около 60% населения, однако этого не достаточно для коллективного иммунитета. Врачи и власти призывают ставить прививки и ревакцинироваться.

Самый большой пункт вакцинации в Челябинской области открыли сначала в Дворце спорта «Юность». Планировалось, что он проработает только нерабочую неделю, которая была объявлена из-за всплеска заболеваемости. Затем пункт перенесли в ТРК «Мегаполис», где он должен был проработать до конца 2021 года. Теперь прививку в центре Челяби нска можно поставить до 19 февраля. Время работы остается прежним: с 10 до 20 часов.

Полный список пунктов вакцинации и время их работы, в нашем материале.

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