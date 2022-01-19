В Челябинской области осудили сообщников, торговавших контрафактными сигаретами по всей России

У преступников изъяли 4 млн пачек сигарет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трех россиян и гражданина Казахстана в Челябинской области признали виновными в незаконном сбыте немаркированной продукции в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», предприниматели-нелегалы открыли офис на чердаке жилого дома в Магнитогорске. Оттуда они осуществляй сделки по покупке и продаже контрафактных сигарет, координировали хранение и перевозку товара в разные регионы России.

При задержании у сообщников изъяли более 4 млн пачек табачных изделий без обязательной маркировки.

Ленинский районный суд Магнитогорска каждого из четырех участников группы приговорил к 3 годам лишения свободы условно и выплате 200 тыс. рублей штрафа.

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